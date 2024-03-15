Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

6 Penyakit yang Kerap Intai Pemudik, dari Kram hingga Sakit Kepala

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |04:15 WIB
6 Penyakit yang Kerap Intai Pemudik, dari Kram hingga Sakit Kepala
6 penyakit yang kerap mengintai pemudik, dari kram hingga sakit kepala. (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jumlah pemudik Lebaran 2024 diprediksi meningkat sehingga menuntut setiap orang waspada, terutama bagi yang membawa kendaraan pribadi. Selain memastikan kondisi keselamatan, menjaga kondisi fisik juga penting demi menghindari penyakit yang kerap diderita pemudik.

Pengemudi dan penumpang lainnya dituntut untuk memiliki kondisi fisik prima. Selain itu, jangan sepelekan setiap gangguan, termasuk penyakit yang dianggap ringan karena bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Dilansir dari Auto2000, berikut penyakit ringan yang wajib diwaspadai pengemudi agar tak kehilangan konsentrasi hingga menyebabkan kecelakaan.

1. Sakit Kepala Sebelah

Jangan sepelekan sakit kepala. Meski dianggap ringan, tapi berpotensi menjadi lebih parah, apalagi ketika pengemudi kelelahan saat mengemudikan kendaraan.

Sakit kepala sebelah bisa menjadi pemicu kecelakaan lantaran konsentrasi berkendara terganggu. Karena itu, pengemudi diimbau segera hentikan mobil dan minum serta beristirahat sejenak secukupnya.

2. Kram Otot

Kram otot bisa terjadi selama beberapa detik hingga menit dan sering kali terjadi pada bagian kaki. Ini bisa disebabkan posisi mengemudi yang kurang ergonomis sehingga menyebabkan cedera atau aktivitas fisik yang tinggi saat itu.

Jika merasakan kondisi ini, disarankan segera menepi dan berhenti mengemudi. Lalu lakukan peregangan untuk melemaskan otot. Apabila belum cukup, berikan pijatan halus pada bagian otot yang kram.

3. Gangguan Pencernaan

Segera perhatikan jenis dari gangguannya, apakah melilit, perih atau sekadar nyeri. Sebaiknya periksakan dan sebaiknya disembuhkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berangkat. Jaga pola makan sebelum melakukan perjalanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/53/3127084/mudik-l49R_large.jpg
Daftar Rekomendasi Box Motor yang Cocok untuk Mudik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/52/3127074/mekanik_auto2000-ZWLk_large.jpg
Tak Libur Lebaran, Mekanik Siaga Kawal Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/53/3127060/mudik_motor-gSfn_large.jpg
5 Penyebab Kecelakaan Motor saat Mudik, Bikers Harus Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/52/3127047/microsleep-GSnZ_large.jpg
Waspada Microsleep saat Mudik Lebaran, Jangan Lupa Istirahat Berkala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/53/3126895/bale_santai_honda-0peT_large.jpg
Bale Santai Honda Beroperasi 24 Jam saat Mudik Lebaran, Ada Cek Motor Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/53/3126886/mudik_bareng-lUxA_large.jpg
Pakai Bus Premium, Ratusan Mekanik Mudik Bareng ke Yogyakarta dan Surabaya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement