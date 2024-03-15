6 Penyakit yang Kerap Intai Pemudik, dari Kram hingga Sakit Kepala

JAKARTA - Jumlah pemudik Lebaran 2024 diprediksi meningkat sehingga menuntut setiap orang waspada, terutama bagi yang membawa kendaraan pribadi. Selain memastikan kondisi keselamatan, menjaga kondisi fisik juga penting demi menghindari penyakit yang kerap diderita pemudik.

Pengemudi dan penumpang lainnya dituntut untuk memiliki kondisi fisik prima. Selain itu, jangan sepelekan setiap gangguan, termasuk penyakit yang dianggap ringan karena bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Dilansir dari Auto2000, berikut penyakit ringan yang wajib diwaspadai pengemudi agar tak kehilangan konsentrasi hingga menyebabkan kecelakaan.

1. Sakit Kepala Sebelah

Jangan sepelekan sakit kepala. Meski dianggap ringan, tapi berpotensi menjadi lebih parah, apalagi ketika pengemudi kelelahan saat mengemudikan kendaraan.

Sakit kepala sebelah bisa menjadi pemicu kecelakaan lantaran konsentrasi berkendara terganggu. Karena itu, pengemudi diimbau segera hentikan mobil dan minum serta beristirahat sejenak secukupnya.

2. Kram Otot

Kram otot bisa terjadi selama beberapa detik hingga menit dan sering kali terjadi pada bagian kaki. Ini bisa disebabkan posisi mengemudi yang kurang ergonomis sehingga menyebabkan cedera atau aktivitas fisik yang tinggi saat itu.

Jika merasakan kondisi ini, disarankan segera menepi dan berhenti mengemudi. Lalu lakukan peregangan untuk melemaskan otot. Apabila belum cukup, berikan pijatan halus pada bagian otot yang kram.

3. Gangguan Pencernaan

Segera perhatikan jenis dari gangguannya, apakah melilit, perih atau sekadar nyeri. Sebaiknya periksakan dan sebaiknya disembuhkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berangkat. Jaga pola makan sebelum melakukan perjalanan.