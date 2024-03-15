Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan Mobil di Indonesia Turun pada Februari 2024

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |17:08 WIB
Penjualan Mobil di Indonesia Turun pada Februari 2024
Penjualan mobil di Indonesia turun pada Februari 2024. (Ilustrasi/Dok Dyondra)
JAKARTA - Penjualan mobil secara nasional secara wholesales (pabrik ke dealer) pada Februari 2024 mencapai 70.656 unit. Jumlah ini meningkat dibandingkan Januari 2024 yang mencapai 69.617 unit.

Namun, penjualan mobil Februari 2024 lebih rendah dibandingkan Februari 2023 yang mencapai 87.059 unit.

Secara keseluruhan, penjualan mobil dari Januari-Februari 2024 sebanyak 140.273 unit. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 yakni 181.329 unit.

Hal itu sebagaimana dilihat dari data penjualan mobil PT Astra International Tbk, bersumber dari Gaikindo, Jumat (15/3/2024).

Sementara itu, posisi penjualan terbanyak pada Februari 2024 diduduki Toyota+ Lexus dengan mencapai 23.732 unit. Total Toyota + Lexus mencatat penjualan 44.843 unit sejak Januari hingga Februari 2024.

Posisi berikutnya Daihatsu dengan penjualan 15.088 unit pada Februari 2024. Sejak Januari hingga Februari 2024, Daihatsu mencatat penjualan 29.451 unit.

