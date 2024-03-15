Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daihatsu Tak Kunjung Jual Mobil Listrik, Ini Alasannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |14:49 WIB
Daihatsu Tak Kunjung Jual Mobil Listrik, Ini Alasannya
Daihatsu (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah mobil listrik yang terus menggeliat di pasar otomotif Tanah Air, Daihatsu masih belum meluncurkan kendaraan ramah lingkungannya. Ada sejumlah alasan Daihatsu tak kunjung menjual mobil listrik hingga saat ini.

Marketing Director dan Corporate Planning and Communication Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Sri Agung Handayani, menjelaskan sebagian besar konsumen Daihatsu merupakan pembeli pertama. Saat ini pihaknya masih fokus melayani konsumen tersebut.

"Kita 70% market Daihatsu sangat dibutuhkan oleh first car buyer, baik retail maupun komersial jadi izinkan kita melayani itu dulu," kata Agung di Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Selain itu, ada 2 hal yang dikhawatirkan para pembeli pertama sebelum membeli kendaraan listrik, yaitu terkait nilai jual kembali serta daya tahannya. Karena itu, menurut Agung, hal ini masih harus diedukasi.

"Beberapa hal yang menjadi deconsider buat pembeli pertama, itu adalah masih ada harus dibantu edukasi juga. Kekhawatiran terhadap suatu masalah resale value karena mereka menyatakan kendaraan itu adalah aset. Kedua mereka masih melihat durabilitas," ujarnya.

Tak hanya itu, masih ada yang belum memahami mengenai penggunaan sumber daya listriknya sehingga hal ini masih perlu diedukasi.

"Masalah ketidakpahaman mengenai electricity consumption kalau pakai itu, electric consumption di rumah dia kalau ngecas, kalau pakai hybrid seperti apa. Jadi itulah situasinya di first car buyer," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
