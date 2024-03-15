Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kronologi Xpander Tabrak Porsche Seharga Rp9 Miliar yang Dipajang di Showroom

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |13:36 WIB
Kronologi Xpander Tabrak Porsche Seharga Rp9 Miliar yang Dipajang di Showroom
Kronologi Xpander tabrak Porsche 911 GT3 yang dipajang di showroom. (X/@innovacommunity)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) Mitsubishi Xpander menabrak Porsche 911 GT3 yang dipajang di sebuah showroom. Peristiwa itu diketahui terjadi di showroom mobil Ivan’s PIK 2 Jalan Kavling Boulevard Kosambi, Tangerang.

Pihak kepolisian mengungkap kronologi kejadian tersebut. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan, pengemudi Xpander berinisial SJ tersebut lansung dilakukan pemeriksaan. Pengemudi yang merupakan warga sekitar PIK 2 Tangerang sempat meminum minuman keras pagi.

SJ kemudian mengemudikan mobilnya sehingga menabrak showroom.

"Pagi harinya minum mirasnya di rumahnya di sekitar lokasi dan pada saat keluar rumah membawa mobil dalam pengaruh miras. Pada saat melewati jalan di depan showroom tidak bisa mengendalikan mobil sehingga menabrak bangunan showroom," kata Zain, Jumat (15/3/2024).

Akibat kejadian itu, bagian depan showroom yang terbuat dari kaca dan besi tersebut rusak berserakan. Kaca dan besi showroom ambruk berserakan akibat ditabrak mobil tersebut.

Selain bagian depan showroom, sebuah mobil Porsche ringsek. Mobil mewah Porche yang diperkirakan seharga sekitar Rp9 miliar tertimpa puing pintu kaca.

"Sementara kerugian masih ditaksir dan pengemudi mobil masih dalam pemeriksaan," katanya.

Halaman:
1 2
      
