Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

6 Tips Aman Berkendara saat Berpuasa

6 Tips Aman Berkendara saat Berpuasa
6 tips aman berkendara saat puasa. (Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berkendara saat menjalankan ibadah puasa Ramadhan biasanya lebih melelahkan dibandingkan hari-hari biasanya. Saat berpuasa ini, pengemudi harus tetap waspada.

Terlebih saat Ramadhan, macet kerap terjadi di saat mendekati jam-jam berbuka. Bahkan kemacetan bisa lebih para dibandingkan biasanya. Berikut tips agar bisa berkendara dengan aman saat berpuasa, sebagaimana melansir laman Auto2000, Kamis (14/3/2024) :

1. Istirahat Cukup

Puasa membuat orang lebih cepat lelah dan emosi dapat meningkat saat berkendara. Karena itu, ketika ingin berkendara saat puasa, baiknya meluangkan waktu untuk istirahat yang cukup agar tetap fokus selama di jalan.

2. Persiapkan Kendaraan

Hal lainnya yang harus dipersiapkan agar perjalanan aman dan lancar adalah mempersiapkan kendaraan yang dipakai. Upayakan untuk memastikan AC mobil berfungsi dengan normal supaya suasana dalam kabin terasa sejuk dan nyaman.

Selain itu, periksa tekanan angin ban sesuai rekomendasi pabrikan. Kemudian, hal yang harus dicek lainnya adalah memastikan cairan kendaraan tidak habis atau masih dalam kondisi baik.

3. Datang Lebih Awal

Pastikan untuk mempertimbangkan tujuan dan usahakan berangkat lebih awal agar tidak terburu-buru dalam perjalanan. Berangkat lebih awal juga dapat menghindari kemacetan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/53/3069734/grab-i87s_large.jpg
Cara Orderan Grab Nyangkut Terus, Ini 6 Tipsnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/52/3013072/airbag_mobil_meledak-qlUX_large.jpg
Kenapa Airbag Mobil Bisa Meledak Sendiri? Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/53/3013068/rem_motor-2Hvq_large.jpg
Jari Terus Berada di Tuas Rem Motor, Waspada Bahaya Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/52/3008712/mobil-sudah-lama-tak-dipakai-ini-tips-menyalakannya-oh1qxOBJzQ.jpg
Mobil Sudah Lama Tak Dipakai, Ini Tips Menyalakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/53/3008433/ban-belakang-motor-lebih-cepat-botak-dibandingkan-ban-depan-mitos-atau-fakta-n9UyF8ub3b.jpg
Ban Belakang Motor Lebih Cepat Botak Dibandingkan Ban Depan, Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/52/3007911/air-menetes-dari-kolong-mobil-ini-penyebabnya-ouTwmZCC9F.jpg
Air Menetes dari Kolong Mobil, Ini Penyebabnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement