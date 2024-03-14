6 Tips Aman Berkendara saat Berpuasa

JAKARTA - Berkendara saat menjalankan ibadah puasa Ramadhan biasanya lebih melelahkan dibandingkan hari-hari biasanya. Saat berpuasa ini, pengemudi harus tetap waspada.

Terlebih saat Ramadhan, macet kerap terjadi di saat mendekati jam-jam berbuka. Bahkan kemacetan bisa lebih para dibandingkan biasanya. Berikut tips agar bisa berkendara dengan aman saat berpuasa, sebagaimana melansir laman Auto2000, Kamis (14/3/2024) :

1. Istirahat Cukup

Puasa membuat orang lebih cepat lelah dan emosi dapat meningkat saat berkendara. Karena itu, ketika ingin berkendara saat puasa, baiknya meluangkan waktu untuk istirahat yang cukup agar tetap fokus selama di jalan.

2. Persiapkan Kendaraan

Hal lainnya yang harus dipersiapkan agar perjalanan aman dan lancar adalah mempersiapkan kendaraan yang dipakai. Upayakan untuk memastikan AC mobil berfungsi dengan normal supaya suasana dalam kabin terasa sejuk dan nyaman.

Selain itu, periksa tekanan angin ban sesuai rekomendasi pabrikan. Kemudian, hal yang harus dicek lainnya adalah memastikan cairan kendaraan tidak habis atau masih dalam kondisi baik.

3. Datang Lebih Awal

Pastikan untuk mempertimbangkan tujuan dan usahakan berangkat lebih awal agar tidak terburu-buru dalam perjalanan. Berangkat lebih awal juga dapat menghindari kemacetan.