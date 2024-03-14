Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Xpander Tabrak Porsche Seharga Rp9,3 Miliar yang Dipajang di Showroom

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |13:57 WIB
Viral Xpander Tabrak Porsche Seharga Rp9,3 Miliar yang Dipajang di Showroom
Xpander tabrak Porsche 911 GT3 yang dipajang di showroom. (X/@innovacommunity)
JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) sebuah video memperlihatkan mobil sport yang terparkir ditabrak dari depan. Mobil tersebut sedang terparkir di sebuah showroom yang dilengkapi pintu kaca.

Video tersebut diunggah akun X (Twitter) @tanyarl yang diretweet dari akun @Innovacommunity. Dalam video tersebut, perekam berjalan dari arah belakang ke lokasi kejadian. Terlihat mobil paling depan diseruduk mobil jenis MPV berwarna hitam dan juga tertimpa rangka pintu kaca.

Diketahui, mobil yang menabrak adalah Mitsubishi Xpander. Sementara mobil sport yang ditabrak adalah Porsche 911 GT3. Harga mobil asal Jerman itu juga sangat fantastis yakni mencapai Rp9,3 miliar dengan status off the road.

“Wah, siapa ya Pak? Dari mana ya?,” ujar pria yang merupakan perekam video tersebut saat menanyakan kepada petugas keamanan mengenai kejadian tersebut.

Peristiwa tersebut diketahui terjadi di showroom Ivan’s Motor. Itu terlihat dari logo yang terpasang pada setiap pelat nomor mobil yang dipajang. Ini merupakan showroom yang menyediakan mobil-mobil mewah, khususnya sportscar.

Belum diketahui bagaimana kelanjutan dari kejadian tersebut. Redaksi telah menghubungi salah satu pengurus Ivan’s Motor. Namun, hingga artikel ini dimuat belum ada jawaban dari pihak terkait.

Porsche 911 GT3 merupakan sebuah sportscar yang diadopsi dari mobil balap sehingga memiliki sasis ringan hingga aerodinamika yang rumit. Tetapi, mobil ini sangat layak digunakan di jalan raya dengan legalitas yang sah dari pihak terkait.

Soal perfiorma, GT3 generasi baru ini Porsche tidak menggunakan mesin turbo, melainkan unit flat-6 silinder 4.0 liter naturally-aspirated, yang tenaganya mencapai 510 hp dengan torsi 470 Nm. Tersedia dua opsi transmisi, pertama manual 6-percepatan, dan PDK 7-percepatan.

