HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Sebaran ETLE di Bandung, Ini Lokasinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |13:41 WIB
Sebaran ETLE di Bandung, Ini Lokasinya
Sebaran kamera ETLE di Bandung, ini lokasinya. (Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pihak kepolisian menerapkan electronik traffic law enforcement (ETLE) di sejumlah wilayah, termasuk Bandung, Jawa Barat. Pelanggaran lalu lintas dapat terekam melalui kamera ETLE.

Sebanyak 21 kamera ETLE telah terpasang di sejumlah wilayah Bandung. Kamera itu tersebar 12 lokasi berbeda. Berikut lokasi ETLE di Bandung, sebagaimana dirangkum dari laman resmi Daihatsu, Kamis (14/3/2024) :

Berikut daftar lokasi kamera ETLE Bandung terbaru.

1. Simpang Pasteur

Pada lokasi ini terdapat tiga titik jalan yang terpasang kamera ETLE, yakni dua kamera ETLE terpasang pada Jalan Dr. Djunjunan, Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo dan satu kamera ETLE terpasang pada Jalan Dr Djunjunan, Sukagalih Kecamatan Sukajadi.

2. Simpang Dago-Cikapayang

Terdapat satu kamera yang terpasang di Jalan Ir Djuanda, Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan. Kemudian di Jalan Ir Djuanda, Lebak Siliwangi juga terpasang satu kamera.

3. Simpang Surapati

Adapun titik kamera sebagai berikut. Jalan PHH Mustofa, Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul (1 kamera), Jalan Surapati, Sukalayu, Kecamatan Cibeunying Kaler (1 kamera)

4. Simpang Ahmad Yani-Riau

Adapun titik kamera sebagai berikut. Jalan Jendral Ahmad Yani, Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung (1 kamera), Jalan Jendral Ahmad yani, Kacapiring, Kecamatan Batununggal (1 kamera)

5. Simpang Pelajar Pejuang-Turangga

Adapun titik kamera sebagai berikut. Jalan Pelajar Pejuang, Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong (1 kamera), Jalan Pelajar Pejuang, Turangga, Kecamatan Lengkong (1 kamera)

6. Simpang Asia Afrika-Otista

Adapun titik kamera sebagai berikut. Jalan Asia Afrika, Braga, Kecamatan Sumur Bandung (1 kamera), Jalan Otto Iskandar Braga, Turangga, Kecamatan Sumur Bandung (1 kamera)

Halaman:
1 2
      
