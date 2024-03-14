Apakah Kijang Innova Masuk dalam Kategori Station Wagon?

JAKARTA - Innova Zenix, MPV favorit keluarga Indonesia, telah dikenal memberikan kenyamanan optimal selama perjalanan dengan fitur-fitur dan teknologi canggih yang dimilikinya. Namun, apakah Kijang Innova dapat dianggap sebagai station wagon?

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (14/3/2024), station wagon mengacu pada jenis mobil yang memiliki desain mirip sedan, namun memiliki bagian belakang yang lebih panjang dan sering dilengkapi pintu belakang yang lebih besar.

Desain ini memungkinkan station wagon memiliki ruang kargo yang lebih besar daripada sedan biasa. Di beberapa negara, station wagon sering digunakan sebagai kendaraan keluarga karena dapat menampung lebih banyak penumpang dan barang bawaan.

Meskipun demikian, Innova Zenix bukanlah termasuk dalam kategori station wagon. Sebaliknya, Innova Zenix termasuk dalam kategori MPV (Multi-Purpose Vehicle). MPV memiliki desain yang lebih tinggi dan kotak untuk memberikan ruang interior yang lebih luas.