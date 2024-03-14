MG Motor Indonesia Segera Luncurkan Mobil Hybrid, MG VS HEV?

JAKARTA - Morris Garage (MG) Motor Indonesia segera meluncurkan mobil anyarnya ke pasar otomotif Tanah Air. Namun, belum diketahui pasti model apa dan kapan akan diluncurkan.

Meski begitu, dari siaran pers MG Motor Indonesia, mobil anyar yang bakal diluncurkan diduga kuat berjenis hybrid. Dari foto teaser yang dilihat, dari lampu dan grille tampak mobil yang dimaksud adalah MG VS HEV.

"Kami mengajak semua untuk menjadi bagian dari perjalanan kami menuju masa depan otomotif yang lebih cerah dan berkelanjutan," ujar Marketing & PR Director MG Motor Indonesia, Arief Syarifudin, dalam keterangannya, Kamis (14/3/2024).

"Kami sangat antusias akan inovasi yang segera kami bawa ke pasar otomotif Tanah Air. Nantikan informasi yang akan segera kami ungkap. Indonesia, bersiaplah untuk menyambut masa depan otomotif hijau bersama MG," sambung Arief.

Diketahui, MG VS HEV sudah dipasarkan di Thailand dalam 2 varian yaitu X dan D sejak 2022. MG VS HEV tampak serupa dengan ZS. Namun, MG VS HEV memiliki tampilan yang lebih sporty.