Marak Serbuan Mobil China, Mazda Tetap Pede

JAKARTA - Mazda tetap yakin dengan penjualan produknya di tengah maraknya mobil pabrikan China memasuki pasar otomotif Tanah Air.

PT Eurokars Motor Indonesia, agen tunggal pemegang merek dan distributor Mazda, yakin dengan filosofi yang dimilikinya.

Meski begitu, menurut Managing Director EMI, Ricky Thio, pihaknya bakal terus memantau dan tidak tutup mata akan kondisi pasar saat ini.

"Saya tidak bilang (merek China) mengganggu (pasar kami) atau apa, tapi kita bukan menutup mata. Kita juga pantau. Tapi yang jelas, kita punya jati diri sendiri, kita punya filosofi sangat berbeda," kata Ricky di Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, Mazda tak ingin disamakan dengan merek dari negara lain lantaran memiliki filosofi yang dianutnya. Karena itulah, hal ini menjadi nilai jual Mazda.