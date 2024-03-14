Mengapa Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia Mirip?

JAKARTA - Banyak orang bertanya mengapa Toyota dan Daihatsu memproduksi kendaraan yang mirip dengan Avanza dan Xenia.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (14/3/2024), keduanya adalah mobil tipe MPV yang didesain dan diproduksi secara bersama oleh Astra Daihatsu Motor dan Toyota Astra Motor. Meski dibuat oleh dua merek yang berbeda, Avanza dan Xenia memiliki banyak kesamaan yang menimbulkan pertanyaan mengapa kedua mobil ini mirip.

Toyota Avanza diproduksi di pabrik Daihatsu, bukan di pabrik Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Mobil ini merupakan versi kembar dari Daihatsu Xenia dan diproduksi oleh Astra Daihatsu Motor sejak generasi pertamanya diluncurkan pada akhir 2003.

Meskipun Avanza diproduksi di pabrik Daihatsu, hal ini tidak berarti Toyota tidak terlibat dalam proses produksi. Pabrik Daihatsu di Karawang, Jawa Barat, tidak hanya memproduksi Avanza-Xenia, tetapi juga twin compact SUV, yaitu Toyota Raize dan Daihatsu Rocky. Keterlibatan Toyota dalam proses produksi ini menjelaskan mengapa Xenia dan Avanza memiliki kesamaan.

Berbicara tentang perbedaan antara Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia, salah satu yang cukup mencolok adalah desain bumper depan. Avanza cenderung memiliki desain bumper depan yang lebih minimalis, sedangkan Xenia dilengkapi penambahan chrome di sekitar logo, memberikan tampilan yang lebih atraktif.