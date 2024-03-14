Pilihan Tipe Gran Max Pick Up: Solusi Ideal untuk Bisnis Anda

JAKARTA-Sahabat Daihatsu memiliki bisnis yang membutuhkan akomodasi dengan kapasitas yang besar? Gran Max Pick Up solusinya, mobil pick up yang khusus didesain untuk perjalanan bisnis sahabat, dengan rangkaian chassis yang kuat serta dimensi bak yang luas dan dijamin aman untuk setiap medan perjalanan usaha anda.

Gran Max Pick Up merupakan mobil yang dipercaya oleh banyak pengusaha di Indonesia, soal performa tidak usah diragukan lagi mobil ini terbaik dikelasnya. Walaupun mobil niaga, tampilan tetap nomor satu Gran Max Pick Up memiliki desain yang stylish dengan ornamen chrome pada sisi front bumper yang dipadukan dengan front grill yang elegan dan fungsional untuk menjaga sirkulasi udara pada kap mesin.

Interior Gran Max Pick Up juga dibuat sangat apik untuk kenyamanan pengemudi dan 2 penumpang yang dapat duduk disebelahnya. dengan desain door arm rest dan cup holder untuk memudahkan sahabat dalam perjalanan berbisnis.

Gran Max Pick Up ini tersedia dalam 5 tipe berbeda yang sama-sama memiliki panjang mobil keseluruhan 4195 mm untuk lebar dan tinggi serta spesifikasi lainnya tergantung tipe yang ada. Lalu apa saja pilihan tipe Gran Max Daihatsu Pick Up? Simak penjelasan berikut ini.

BACA JUGA: 6 Tips Aman Berkendara saat Berpuasa

Pilihan Tipe Gran Max Pick Up

Gran Max Pick Up sudah terbukti cocok menjadi Sahabat bisnis, dengan desain serta kapasitas bak yang luas memudahkan para pebisnis menjalankan usahanya, menjadi moda transportasi mengangkut bahan serta hasil produk mereka.

Terdapat 4 pilihan warna yang cantik dan elegan, diantaranya Rock Grey Metallic, Ultra Black, Icy White, dan Classic Silver Metallic.