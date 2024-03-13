Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pameran Kendaraan Komersial GIICOMVEC 2024 Catat 11.531 Trade Visitor

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |16:42 WIB
Pameran Kendaraan Komersial GIICOMVEC 2024 Catat 11.531 Trade Visitor
GIICOMVEC 2024 catat 11.531 trade visitor. (Dok GIICOMVEC 2024)
JAKARTA - Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) mencatat 11.531 trade visitors selama 4 hari penyelenggaraan yakni pada 7-10 Maret 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta. Jumlah pengunjung itu lebih besar dibandingkan penyelenggaraan GIICOMVEC sebelumnya.

“Penyelenggaraan GIICOMVEC 2024 mencapai hasil yang positif terlihat dari angka kehadiran trade visitors terkurasi yang mencapai lebih dari 70% dari total visitors. Mereka hadir untuk memperluas jaringan bisnis serta mencari solusi atas kebutuhan bisnisnya," ujar Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi, dalam keterangannya, Rabu (13/3/2024).

Pihaknya berharap terselenggaranya pameran ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan kemajuan kendaraan komersial.

Nangoi berterima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung GIICOMVEC 2024, terutama dari pemerintah dengan hadirnya Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

“GAIKINDO menyampaikan penghargaan tertinggi atas dukungan dari semua pihak untuk kesuksesan GIICOMVEC 2024," ujarnya.

Diketahui, Menperin membua GIICOMVEC 2024 pada 8 Maret. Sementara Menhub hadir sebagai pembicara dalam diskusi yang berlangsung saat GIICOMVEC.

"Waktu yang diberikan mengartikan dukungan yang sangat luar biasa bagi industri kendaraan komersial, dan sangat kami apresiasi,” ujar Nangoi.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih Gaikindo atas dukungan terbesar untuk penyelenggaraan GIICOMVEC 2024, yang datang dari para anggota GAIKINDO, seluruh peserta, asosiasi-asosiasi terkait, serta para trade visitors yang hadir dari berbagai lini bisnis.

Selama tiga hari pertama, GIICOMVEC 2024 ditujukan untuk business days. Pelaku industri, profesional serta pemangku kepentingan bertemu untuk networking, berkolaborasi, membentuk strategi untuk membangun pasar, mencari solusi kebutuhan bisnis dan melakukan pertukaran informasi dan edukasi dalam industri kendaraan komersial.

