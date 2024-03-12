Viral Motor Nyangkut di Atap Rumah, Kok Bisa?

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) video sepeda motor nyangkut di genteng rumah. Motor yang nyangkut itu ditumpangi dua gadis.

Dilihat dari postingan akun Instagram @awreceh, tampak genteng rumah tersebut jebol dan berhamburan. Kedua wanita yang naik motor itu tampak kebingungan sembari tersenyum tipis.

Posisi rumah tersebut tampak berada di bawah jalan. Genteng rumah tampak sejajar dengan permukaan jalan, meski ada jarak antara genteng dengan tanah.

Kejadian ini menjadi perhatian warga sekitar. Dari video itu tampak ada seorang warga yang hendak menolong kedua gadis itu.

"Kok bisa sih," demikian keterangan postingan itu, sebagaimana dikutip pada Selasa (12/3/2024).

Postingan itu viral di media sosial. Setidaknya video itu disukai hingga 200 ribu kali.