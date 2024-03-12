Syarat dan Cara Daftar Mudik Gratis Dishub Kabupaten Tangerang 2024

Syarat dan cara daftar mudik gratis Dishub Kabupaten Tangerang 2024. (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan memfasilitasi masyarakat dalam perjalanan mudik menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024, Dinas Perhubungan Jawa Barat dan Tangerang mengumumkan program mudik gratis.

Pendaftaran untuk program ini telah dibuka sejak pertengahan bulan Maret 2024.

Lantas bagaimana cara mendaftarnya? Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (13/3/2024), berikut cara mendaftar mudik gratis Dishub Kabupaten Tangerang 2024

:

Syarat Peserta Mudik Gratis Dishub Kabupaten Tangerang 2024

1. Warga Kabupaten Tangerang atau Jawa Barat.

2. Memiliki Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku.

3. Memiliki KTP/KIA yang masih berlaku.

4. Belum terdaftar dalam program mudik gratis dari instansi atau lembaga lain.

Cara Daftar Mudik Gratis Dishub Kabupaten Tangerang 2024

1. Calon peserta dapat mendaftar langsung ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang atau Jawa Barat yang telah ditunjuk.

2. Persiapkan berkas-berkas penting, seperti KK dan KTP/KIA yang masih berlaku.