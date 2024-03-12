Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Cara Daftar, Syarat dan Rute Mudik Gratis Peruri 2024

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |19:11 WIB
Cara Daftar, Syarat dan Rute Mudik Gratis Peruri 2024
Cara daftar, syarat, dan rute mudik gratis Peruri 2024. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perum Peruri, perusahaan percetakan uang negara, kembali menggelar program mudik gratis untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H/2024.

Sebagai bagian dari inisiatif Mudik Asyik bersama BUMN 2024, program ini telah dinantikan masyarakat.

Lantas bagaimana cara mendaftarnya? Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (12/3/2024), pendaftaran program mudik gratis Peruri 2024 dapat dilakukan secara online melalui tautan resmi yang disediakan. Kuota peserta terbatas hingga 700 kursi.

Calon peserta diwajibkan mempersiapkan berkas-berkas penting, seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP/KIA, serta belum terdaftar dalam program mudik gratis BUMN lain atau instansi manapun.

Syarat Peserta Mudik Gratis Peruri 2024

1. Memiliki Kartu Keluarga (KK).

2. Memiliki KTP/KIA.

3. Belum terdaftar dalam program mudik gratis BUMN lain atau instansi manapun.

Persyaratan di atas harus disiapkan dalam format pdf/jpg yang jelas saat melakukan pendaftaran.

Cara Daftar Mudik Gratis Peruri 2024

Masyarakat yang berminat untuk mengikuti program mudik gratis Peruri 2024 dapat mengakses link pendaftaran resmi yang telah disediakan.

Pengisian formulir pendaftaran harus dilakukan sesuai dengan jumlah peserta yang akan ikut mudik. Maksimal peserta dalam satu pendaftaran adalah lima orang, termasuk peserta mudik usia 0-5 tahun yang wajib didaftarkan.

Halaman:
1 2
      
