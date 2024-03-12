Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Sempat Turun Drastis, Penjualan Kendaraan Niaga Diprediksi Meningkat Usai Pemilu 2024

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |17:24 WIB
Sempat Turun Drastis, Penjualan Kendaraan Niaga Diprediksi Meningkat Usai Pemilu 2024
Sempat turun, penjualan kendaraan niaga diharapkan meningkat usai Pemilu 2024. (MPI)
A
A
A

JAKARTA – Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berdampak terhada industri otomotif di Indonesia. Terutama bagi penjualan kendaraan niaga yang angkanya menurun drastis sejak awal tahun ini.

PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) menjadi salah satu produsen yang merasakan dampak dari hal tersebut. Diklaim bahwa pesta demokrasi tersebut membuat calon konsumen menunda pembelian.

Business Operation & Strategy Division Head PT IAMI, Attias Asril, mengakui hal tersebut. Meski penjualan menurun, tetapi dalam sejumlah segmen alami kenaikan.

“Secara penjualan dan unit memang turun. Akan tetapi secara market share naik buat truk, pikap serta medium truk. Memang kalau dilihat ini karena waktunya juga ya menjelang Pemilu,” ujar Attias di Jakarta Convention Center, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia mengakui sejumlah konsumen enggan membeli mobil sebelum Pemilu 2024. Hal ini berdampak pada penjualan kendaraan komersial asal Jepang tersebut sempat tersendat.

“Sejumlah pembeli kami mengungkapkan sempat menunggu hasil Pemilu 2024. Mudah-mudahan kegiatan bisnis kembali bergerak, karena bagi pengusaha kondisi harus stabil lebih dulu,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/15/52/2687638/5-cara-merawat-ban-radial-pada-kendaraan-niaga-dijamin-awet-pUvWpEKH1F.JPG
5 Cara Merawat Ban Radial Pada Kendaraan Niaga, Dijamin Awet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/15/3189968//ammdess-jDHu_large.jpg
Sasar Masyarakat Pedesaan, Mobil Rakyat Dibanderol Rp50 Jutaan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/15/3186534//daihatsu_gran_max_blind_van_at-iSM8_large.jpg
Pasar Lesu, Penjualan Kendaraan Niaga Daihatsu Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/15/3171255//foton_eview-FbKz_large.jpeg
Fokus Kendaraan Niaga Listrik, Foton Andalkan 4 Model
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/15/3169926//ilustrasi-ljaz_large.jpg
Penjualan Mobil Listrik Global Meningkat, 1,7 Juta Unit Terjual Sepanjang Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3165962//suzuki_carry_warna_baru-H37O_large.jpg
GIIAS Surabaya 2025, Suzuki Carry Punya Baju Baru
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement