BYD Luncurkan Mobil Listrik Murah, Harganya Rp150 Jutaan

JAKARTA - Pabrikan Build Your Dreams (BYD) meluncurkan Dolphin (Seagull) Mini Honor Edition di China. Harganya mulai dari 69.800 yuan (9.700 dolar AS) atau sekitar Rp150 jutaan. Harga itu lebih murah sekitar 4.000 yuan (555 dolar AS) dibandingkan saat pertama kali diluncurkan tahun lalu.

Melansir Car News China, Selasa (12/3/2024), menyusul kesuksesan BYD Dolphin di pasar luar negeri, BYD mengganti nama Seagull menjadi Dolphin Mini untuk peluncuran di Amerika Selatan.

"BYD Dolphin Mini mendapat julukan 'Lamborghini-mini' bukan hanya karena tampilannya, tetapi juga karena Wolfgang Egger, mantan desainer Lamborghini yang terlibat dalam proyek tersebut," demikian laporan Car News China.

Dophin Mini menyasar konsumen muda yang menjalani kehidupan perkotaan sehari-hari.

BACA JUGA: BYD Akui Tak Mudah Tingkatkan Penggunaan Mobil Listrik

Sebagai bagian dari rangkaian kendaraan bertema laut BYD, Dolphin Mini Honor Edition memperkenalkan warna eksterior “Ice Blue” dan skema warna interior yang disebut “Sea Blue”.