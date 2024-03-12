JAKARTA - Suzuki XL7, SUV andalan Suzuki, telah menjadi favorit di jalan-jalan Indonesia. Mobil ini diminati karena berbagai spesifikasi yang dimiliki.
Jika Anda sedang berminat membeli mobil ini, jangan lupa mengetahui pajak mobil Suzuki XL7.
Lantas berapa pajak dari mobil XL 7 ini? Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (12/3/2024), pajak Suzuki XL7 bervariasi tergantung pada jenis dan tahun produksinya.
Berikut adalah rincian pajak mobil Suzuki XL7:
- XL7 4WD AT 2003 - Rp 2.033.000
- XL7 4WD AT 2004 - Rp 2.222.000
- XL7 4WD AT 2007 - Rp 2.684.000
- XL7 415F GL 4X2 MT 2019 - Rp 3.566.000
- XL7 415F GL 4X2 MT 2020 - Rp 3.608.000
- XL7 415F GL 4X2 AT 2021 - Rp 3.797.000
- XL7 415F GL 4X2 MT 2022 - Rp 3.881.000
- XL7 415F GL 4X2 AT 2023 - Rp 4.175.000
- XL7 415F GL (4X2) MT 2023 - Rp 3.965.000
- XL7 415F GX 4X2 MT 2019 - Rp 3.818.000
- XL7 415F GX 4X2 MT 2020 - Rp 3.860.000
- XL7 415F GX 4X2 MT 2021 - Rp 4.070.000
- XL7 415F GX 4X2 MT 2022 - Rp 4.175.000
- XL7 415F GX 4X2 MT 2023 - Rp 4.280.000
- XL7 415F HX 4X2 MT 2023 - Rp 4.280.000
- XL7 415F GX (4X2) AT 2019 - Rp 3.965.000
- XL7 415F GX (4X2) AT 2020 - Rp 4.007.000