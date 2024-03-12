Pemerintah Siapkan Insentif untuk Truk Listrik

JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan ada wacana insentif untuk truk listrik. Ia mengungkapkan, pemerintah bakal membahasnya bersama Gaikindo untuk menggodok regulasi.

Diketahui, saat ini sejumlah produsen sudah memproduksi truk listrik untuk kebutuhan niaga. Namun, kendaraan komersial listrik berbasis baterai itu belum resmi dijual di Indonesia atas sejumlah pertimbangan.

Hadirnya wacana tersebut membuat sejumlah produsen semakin bergairah dalam menghadirkan kendaraan niaga ramah lingkungan. Namun, Agus Gumiwang belum bisa memastikan kapan insentif tersebut bakal terealisasi.

“Nanti kita duduk dengan Gaikindo (membahas insentif truk listrik). Tapi saya harus sampaikan bahwa memang hybrid dan truk listrik akan kita berikan (insentif),” kata Menperin di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, belum lama ini.

Selain itu, Menperin belum bisa mengungkapkan seperti apa skema insentif untuk truk listrik. Pasalnya, pembahasan masih dilakukan dan masih besar kemungkinan berubah-ubah detailnya.

“Truk listrik menjadi salah satu yang kita overlook. Jadi intinya kita sama Gaikindo akan duduk membahas seperti apa kita mengembangkan lebih cepat industri otomotif berbasis truk dengan kebijakan insentif,” ucapnya.

Hini yang memiliki lini kendaraan komersial listrik menyambut baik hal tersebut. Tapi, dibutuhkan infrastruktur yang memadai agar operasional berjalan dengan baik. Mengingat truk tidak memiliki jadwal dan rute yang tetap.