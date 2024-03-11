Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Aplikasi Penunjang Ibadah Ramadhan 1445 H untuk Android dan iPhone

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |17:18 WIB
5 Aplikasi Penunjang Ibadah Ramadhan 1445 H untuk Android dan iPhone
Foto: Okezone.
A
A
A

JAKARTA – Bulan Ramadhan yang dinanti-nanti umat Islam telah tiba. Muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia akan menjalankan ibadah puasa dan berlomba menambah pahala dengan ibadah-ibadah sepanjang bulan suci ini.  

Untuk memanfaatkan bulan Ramadhan sebaik-baiknya, umat Islam perlu melakukan persiapan guna memaksimalkan ibadah yang bisa dilakukan, seperti dengan panduan berpuasa, jadwal sahur dan imsakiyah, membaca Al Quran hingga mendengarnya ceramah dari para ulama.  

Beberapa aplikasi berikut bisa membantu untuk memaksimalkan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya selama bulan Ramadhan:  

1. Muslim Pro  

Muslim Pro adalah aplikasi yang menampilkan informasi waktu sholat dan azan, imsak, berbuka puasa dan arah kiblat yang disesuaikan dengan lokasi pengguna. Aplikasi ini juga menyediakan berbagai fitur  penunjang ibadah lainnya termasuk Al-Quran, tasbih digital, penunjuk lokasi masjid, hingga kalkulator zakat.  

Aplikasi ini bisa diunduh di Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.  

2. iDuas Ramadhan 

IDuas adalah aplikasi berisi panduan dan doa-doa yang dianjurkan dibaca selama bulan Ramadhan, termasuk doa untuk malam Lailatul Qadar. Doa-doa ini dapat diunduh dalam bentuk mp3 untuk didengar ketika pengguna sedang dalam tidak terhubung dengan jaringan internet.  

 Aplikasi ini bisa diunduh di Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone. 

3. Al-Quran Indonesia  

Al-Quran Indonesia adalah aplikasi Al-Quran digital yang memiliki terjemahan bahasa Indonesia yang dapat digunakan secara luring atau offline.  

Pembaca dapat  mencari ayat Al-Quran dengan fitur pencarian berdasarkan kata kunci dan terjemah. Selain itu Al-Quran Indonesia menyediakan fitur tajwid berwarna dan tulisan latin yang memudahkan pengguna untuk membaca ayat-ayat Al-Quran dengan lebih baik.  

Aplikasi ini juga memiliki murotal 30 juz oleh 8 qori yang dapat diunduh dalam bentuk mp3 sehingga dapat didengar kapan saja.  

Aplikasi ini bisa diunduh di Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.

 

Halaman:
1 2
      
