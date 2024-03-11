Kolaborasi SMEV dan DAVOS Gelar Kontes Modifikasi Motor Listrik Pertama di Indonesia

JAKARTA – Populasi motor listrik di Indonesia semakin berkembang dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah dan pelaku industri kendaraan elektrik. Dukungan elemen-elemen ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan motor listrik di Indonesia lebih jauh lagi.

Produsen motor listrik SMEV Moto Indonesia memiliki cara unik untuk menarik masyarakat Indonesia untuk beralih dari kendaraan konvensional. Bekerja sama dengan DAVOS, SMEV Moto Indonesia menggelar kontes modifikasi motor listrik SMEV BUILD OFF 2024 ‘Let's Move and Feel The Freshness’.

Kontes ini juga menggandeng Kustomfest sebagai festival kustom terbesar di Indonesia. Ini ditujukan agar dapat menjadi ruang pamer karya terbaik dari hasil proses kustom builder-builder terpilih dengan basis motor SMEV EM-1.

Donny Ariyanto selaku founder dari SMEV mengatakan program ini memiliki tujuan untuk menggaet builder-builder di Indonesia dalam berkreasi, mendesain, dan melakukan kustomisasi dengan basic kendaraan motor listrik SMEV EM-1.

“Jika sebelumnya kompetisi Bike Build Off dibuat dengan basis motor konvensional, maka pada kesempatan kali ini SMEV memberikan kesegaran baru di dunia roda dua. Sebagai program Bike Build Off pertama di Indonesia dengan motor listrik sebagai basic kustomnya,” kata Donny dalam keterangan resmi.

Program Bike Build Off ini diharap bisa memberikan pengalaman baru bagi builder untuk melakukan perubahan terhadap motor listrik. Selain itu, memberikan pengenalan serta edukasi yang baik dalam upaya sosialisasi motor listrik di Indonesia.