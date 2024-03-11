5 Penyebab Mobil Sulit Distarter, dari Masalah Aki hingga Kunci Kontak

JAKARTA – Starter menjadi bagian penting dari sebuah mobil yang membantu pengemudi untuk menyalakan mesin. Jika starter tak berfungsi, maka pengemudi harus menyalakan mesin dengan cara didorong dan jika terjadi dalam waktu yang lama bisa menyebabkan kerusakan pada bagian lainnya.

Karena itulah starter perlu berfungsi dengan baik, dan salah satu cara mematikannya adalah dengan merawat mobil.

Ada beberapa penyebab umum mobil sulit untuk distarter, termasuk aki lemah, kabel kendur, atau masalah pada sistem starter. Untuk mengatasi masalah ini, pemilik kendaraan bisa membawa mobil ke bengkel resmi terdekat.

Namun, penting juga untuk mengetahui penyebabnya secara keseluruhan agar bisa melakukan penanganan yang lebih tepat. Berikut lima penyebab mobil sulit distarter seperti dibagikan Auto2000.

1. Aki Lemah atau Rusak

Salah satu penyebab paling umum dari masalah mobil yang tidak bisa distarter adalah aki yang lemah atau rusak. Aki yang sudah tua bisa mengakibatkan kapasitasnya menurun. Hal ini membuatnya sulit untuk menyediakan arus yang cukup untuk memutar mesin starter

Selain itu, korosi pada terminal aki juga bisa menjadi penyebab masalah ini. Korosi menghalangi aliran listrik antara aki dan sistem starter, sehingga menghambat proses starter.

2. Kabel Kendur atau Putus

Kabel-kabel yang menghubungkan aki dengan sistem starter bisa menjadi kendur atau bahkan putus akibat usia atau tekanan yang terlalu besar. Kabel yang kendur atau putus akan menghalangi aliran listrik yang cukup untuk melakukan starter dengan baik.