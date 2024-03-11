Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Harganya Hampir Rp3 Miliar, Intip Spesifikasi Mobil Sport Baru Fuji

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |14:18 WIB
Harganya Hampir Rp3 Miliar, Intip Spesifikasi Mobil Sport Baru Fuji
BMW M4 Competition 2023. (Foto: Instagram/@fuji_an)
A
A
A

JAKARTA – Selebgram Fujianti Utami Putri, atau yang akrab disapa Fuji memamerkan mobil sport baru miliknya dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya @fuji_an. Mobil itu, menurut Fuji, merupakan sebuah pencapaian dalam kariernya.

Dalam unggahan tersebut, Fuji membagikan cuplikan video ketika sedang mengendarai mobil berwarna ungu tua tersebut. Tampak pula potongan momen ketika Gala Sky, keponakan Fuji duduk di atas kap mobil.

“Another wishlist checked off!! (Daftar harapan lainnya yang tercentang!!) Alhamdulillah,” tulis Fuji dalam keterangan unggahan video dalam Instagram pribadinya.

Setelah ditelusuri, mobil sport dua pintu berwarna ungu tersebut adalah BMW M4 Competition 2023 i8. Mobil asal Jerman itu juga memiliki banderol yang fantastis, harganya bahkan mencapai Rp2,75 miliar.

Mobil tersebut diluncurkan BMW Group Indonesia pada pertengahan 2021 dengan sejumlah pembaruan di sektor desain, performa, hingga fiturnya. Mobil ini juga dibekali sistem operasi BMW M Drive Professional yang hadir pertama kali di rangkaian sports cars.

BMW M4 Competition menyajikan desain yang lebih berani ditandai dengan grille baru yang lebih besar. Kidney grille khas mobil-mobil BMW kini tampil lebih besar pada M4 Competition Coupe.

Mobil ini dibekali atap yang terbuat dari carbon-fibre-reinforced plastic (CFRP) dengan antenna sirip. Itu dioptimalkan secara aerodinamis dengan spoiler belakang dan dua exhaust tailpipes khas BMW M. 

Halaman:
1 2
      
