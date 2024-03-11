Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Listrik China Kian Mendominasi, Eropa Siapkan Langkah Tahan Gempuran Tiongkok

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |12:39 WIB
Mobil Listrik China Kian Mendominasi, Eropa Siapkan Langkah Tahan Gempuran Tiongkok
A
A
A

JAKARTA – Dominasi mobil listrik China di Eropa telah mengganggu ekosistem pasar kendaraan di Benua Biru. Untuk menanggapi situasi ini, Komisi Eropa akan menetapkan langkah-langkah strategis guna menahan laju perkembangan mobil listrik China di wilayahnya.

Mobil listrik asal China laku keras di Eropa karena harganya yang murah, tetapi memiliki kualitas dan teknologi seperti mobil buatan produsen Eropa. Mobil-mobil listrik China ini bisa dijual murah di Eropa kaena tarif impor yang rendah, selain juga insentif yang diberikan Pemerintah China sehingga produsen mobil listrik Tiongkok dapat menekan harga serendah mungkin.

Melansir Carscoops, Komisi Eropa telah mengumumkan akan memulai pendaftaran bea cukai untuk kendaraan yang memenuhi syarat, sehingga kendaraan baterai berbasis listrik asal China yang diimpor ke Eropa akan terkena tarif. Aturan ini akan membuat harga dari mobil listrik China di Eropa lebih sulit dijual dengan harga super miring.

Komisi Eropa saat ini tengah melakukan investigasi anti-subsidi terhadap mobil listrik China dan rencananya selesai pada November. Setelah itu barulah diputuskan apakah mobil listrik China akan dikenakan tarif impor guna melindungi produsen mobil lokal.

Komisi Eropa mengatakan memiliki cukup bukti untuk menunjukkan bahwa kendaraan listrik asal China mendapat subsidi. Hal ini mencatatkan impor telah meningkat sebesar 14 persen year-on-year sejak penyelidikan dilakukan pada Oktober tahun lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/15/3190246/byd_atto_1-odfC_large.jpg
Daftar Mobil Listrik Terlaris November 2025, BYD Atto 1 Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/15/3189525/byd_atto_1-vtBn_large.jpg
BYD Harap Insentif Mobil Listrik Dilanjutkan Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183863/byd_atto_1-EoIU_large.jpg
Melonjak 245 Persen, Penjualan Mobil Listrik Tembus 13.935 Unit Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182777/mobil_listrik-CoMu_large.jpg
Insentif Mobil Listrik Segera Berakhir, Konsumen Serbu Diler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/15/3182052/li_mega_terbakar-xa2Y_large.jpg
Buntut Mobil Listrik China Terbakar saat Dikendarai, Belasan Ribu Unit Kena Recall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/15/3181834/bahlil-ekBV_large.jpg
Bahlil Sebut Kajian Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia Rampung Akhir 2025
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement