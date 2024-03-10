Sasar Pasar Lebih Luas, DCVI Gandeng Stereoflow Ciptakan Desain Unik untuk Bus Euro 4

JAKARTA – Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI) mempertegas komitmennya untuk mendukung pertumbuhan sektor kendaraan niaga di Indonesia melalui kolaborasi dengan seniman grafiti asal Bandung, Stereoflow.

Kolaborasi yang ditujukan untuk membidik pasar generasi Milenial dan Gen-Z ini diwujudkan dengan menghadirkan dua seri Mercedes-Benz Bus OH 1626 Euro 4 serta Mercedes-Benz Bus OF 917 Euro 4 dengan desain yang ceria penuh warna. Kedua seri bus ini ditampilkan pada ajang Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2024 di Hall B - B1 JCC Jakarta, 7-10 Maret 2024.

Tidak hanya memperkenalkan kendaraan niaga dengan tampilan menarik, peluncuran Mercedes-Benz Bus OH 1626 Euro 4 serta Mercedes-Benz Bus OF 917 Euro 4 dengan seni grafiti dari Stereoflow juga merupakan bentuk upaya DCVI menarik minat generasi muda dengan kendaraan niaga yang berkelanjutan.

“Stereoflow dan kami memiliki nilai yang sama-sama sedang kita jaga, yaitu nilai tentang keberlanjutan lingkungan melalui inovasi dan kreatifitas. Seiring dengan berubahnya landscape masyarakat Indonesia yang sekarang mulai didominasi oleh partisipasi Millenial dan Gen-Z, kami juga ikut bertransformasi dan terus berinovasi untuk menghadirkan produk-produk yang lebih menarik di mata generasi tersebut,” kata Faustina selaku Kepala Produk dan Pemasaran DCVI.

Stereoflow merupakan seniman asal Bandung bernama asli Adi Dharma yang telah menekuni seni grafiti selama puluhan tahun. Seni grafiti merupakan core roots dari karya visual representasi budaya anak muda dinamis serta penuh energi akan pergerakan dan perubahan.