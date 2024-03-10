Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Jadi Dilema, Fenomena Truk ODOL Perlu Aturan Ketat dari Pemerintah

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |17:42 WIB
Jadi Dilema, Fenomena Truk ODOL Perlu Aturan Ketat dari Pemerintah
Ilustrasi. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA Truk dengan dimensi dan muatan yang melebihi batas anjuran pabrik atau ODOL (Over Dimension Over Load) masih jadi menjadi sorotan sejumlah pihak terkait. Pasalnya, truk-truk ini menimbulkan dampak negatif, terutama pada infrastruktur transportasi di Indonesia.

Ketua Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) DKI Jakarta Yusa Cahya Permana mengatakan bahwa menaikkan Gross Vehicle Weight (GVW) akan berdampak langsung pada infrastruktur jalan, terutama jembatan.

“Jadi kalau muatan sumbu terberat, yang jadi tantangan adalah kalau GVW dinaikkan, infrastruktur jalan itu akan berpengaruh,” kata Yusa dalam diskusi yang digelar Daimler Commercial Vehicle Indonesia (DCVI) di GIICOMVEC 2023, JCC, Jumat (8/3/2024).

“Jembatan-jembatan harus di-review, karena nantinya bakal banyak jembatan yang tidak bisa dilewati. Jadi kalau (GVW) dinaikkan lagi, bisa jadi biayanya akan naik dari sisi infrastruktur,” sambungnya.

Yusa mengatakan bahwa faktor utama penyebab kecelakaan adalah dari pengemudi dan kendaraannya. Menurutnya, hal tersebut seharusnya bisa diminimalisir apabila ada aturan hukum yang ketat serta kesadaran dari pengemudi maupun pemilik usaha. 

“Faktor utama penyebab kecelakaan, kondisi jalan, pengemudi, kendaraan bermotor, masyarakat dan lingkungan alam. Dalam dunia industri, bisa berperan di sisi keselamatan di pengemudi dan kendaraan,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/26/52/2787689/kecelakaan-syabda-karena-truk-odol-pengamat-akan-terus-terjadi-LTNQ1OV9wH.jpeg
Kecelakaan Syabda Karena Truk ODOL, Pengamat: Akan Terus Terjadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/15/3190245//ud_trucks-Vkzb_large.jpg
Pasar Lesu, UD Trucks Prediksi Kendaraan Komersial Membaik Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185157//truk-tx20_large.jpg
RI Bereskan Masalah Truk ODOL, Ini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174730//viral_wagub_aceh-TYCP_large.jpg
Viral Wagub Aceh Adang Truk Pelat dari Sumbar, Malah Kasih Uang Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173906//truk-tHFu_large.jpg
Digitalisasi dan Integrasi, Cara Berantas Truk ODOL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164566//truk-VJob_large.jpg
Jembatan Timbang Tak Ampuh Atasi Masalah Truk Over Kapasitas
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement