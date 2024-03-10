Jadi Dilema, Fenomena Truk ODOL Perlu Aturan Ketat dari Pemerintah

JAKARTA – Truk dengan dimensi dan muatan yang melebihi batas anjuran pabrik atau ODOL (Over Dimension Over Load) masih jadi menjadi sorotan sejumlah pihak terkait. Pasalnya, truk-truk ini menimbulkan dampak negatif, terutama pada infrastruktur transportasi di Indonesia.

Ketua Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) DKI Jakarta Yusa Cahya Permana mengatakan bahwa menaikkan Gross Vehicle Weight (GVW) akan berdampak langsung pada infrastruktur jalan, terutama jembatan.

“Jadi kalau muatan sumbu terberat, yang jadi tantangan adalah kalau GVW dinaikkan, infrastruktur jalan itu akan berpengaruh,” kata Yusa dalam diskusi yang digelar Daimler Commercial Vehicle Indonesia (DCVI) di GIICOMVEC 2023, JCC, Jumat (8/3/2024).

“Jembatan-jembatan harus di-review, karena nantinya bakal banyak jembatan yang tidak bisa dilewati. Jadi kalau (GVW) dinaikkan lagi, bisa jadi biayanya akan naik dari sisi infrastruktur,” sambungnya.

Yusa mengatakan bahwa faktor utama penyebab kecelakaan adalah dari pengemudi dan kendaraannya. Menurutnya, hal tersebut seharusnya bisa diminimalisir apabila ada aturan hukum yang ketat serta kesadaran dari pengemudi maupun pemilik usaha.

“Faktor utama penyebab kecelakaan, kondisi jalan, pengemudi, kendaraan bermotor, masyarakat dan lingkungan alam. Dalam dunia industri, bisa berperan di sisi keselamatan di pengemudi dan kendaraan,” tuturnya.