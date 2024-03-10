Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kijang Innova Zenix Hybrid Jadi Mobil Terlaris, Simak Cara Perawatannya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |12:00 WIB
Kijang Innova Zenix Hybrid Jadi Mobil Terlaris, Simak Cara Perawatannya
Foto: Citra/Okezone.
A
A
A

JAKARTA Kijang Innova Zenix Hybrid sukses menarik minat para konsumen di Indonesia, yang dibuktikan dengan keberhasilan mobil MPV ini menjadi yang terlaris di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024.

Mengusung teknologi hybrid, ada perawatan khusus yang perlu diperhatikan pemilik Kijang Innova Zenix agar mobil lebih awet. Untuk itu, Auto2000 sebagai diler resmi Toyota membagikan tips perawatan mobil hybrid, sebagai berikut:

1. Pelajari Buku Manual Kendaraan 

Pelajari seluk-beluk kendaraan yang tercantum di buku petunjuk penggunaan yang sering disebut buku manual. Khususnya bagi yang belum pernah memiliki hybrid electric vehicle (HEV) agar tidak ada kendala di jalan. Sementara untuk buku manual sendiri bisa didapatkan dengan melakukan download di aplikasi MToyota.

2. Menjaga Baterai 

Salah satu yang penting diketahui pemilik mobil Zenix Hybrid adalah larangan menutup kisi udara pendingin baterai yang berada di bawah jok penumpang depan. Motor blower yang berfungsi menyalurkan udara dari kabin melalui saluran pendingin (air intake duct) tidak dapat beroperasi dengan optimal kalau aliran udara segar terhambat.

Akibatnya, pendinginan baterai akan terganggu dan suhunya meningkat, sehingga overheat dan kinerjanya menurun. Baterai tidak dapat menyimpan listrik yang dihasilkan oleh motor generator saat kondisi charging.

Ketika kondisi SOC (State of Charge/pengisian) berada di bawah nilai yang ditetapkan, maka mesin bensin akan hidup terus menerus sebagai sumber tenaga utama kendaraan.

3. Gunakan TMO Motor Oil Untuk Menjaga Kinerja Mesin 

Pastikan pula mengisi bahan bakar yang sesuai rekomendasi Toyota karena Kijang Innova Zenix HEV telah mengusung mesin TNGA 2.0. Sama halnya dengan oli mesin yang wajib diganti secara berkala untuk mengoptimalkan performa dan menjaga daya tahan mesin.

