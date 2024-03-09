Intip Motor Ariel Noah saat Reunian SMA, Cuma Ada 50 Unit di Dunia

Motor yang digunakan Ariel Noah saat reuni SMA ternyata hanya ada 50 unit di dunia. (tangkapan layar/TikTok/.yulieaulie_1113)

JAKARTA – Musikus Ariel Noah kembali menjadi sorotan di media sosial saat menghadiri reuni di SMA Negeri 23 Bandung karena mengendarai motor matik edisi terbatas. Diketahui, motor yang digunakan Ariel adalah Italjet Dragster ARL.

Video Ariel Noah mengendara matik sultan itu diunggah akun Instagram @nazriel_irham1981 dan akun TikTok Yulie Aulie. Pada video tersebut, ia terlihat seperti pengendara sepeda motor pada umumnya.

Ariel mengenakan jaket berwarna cokelat, sarung tangan hitam, helm hitam, celana panjang, dan tas punggung berwarna hitam. Salah satu yang menarik perhatian adalah motor yang digunakannya tidak biasa.

Italjet Dragster ARL milik Ariel Noah juga tidak biasa karena sudah mendapat sentuhan modifikasi dari Smoked Garage. Perbedaan dapat terlihat pada angka 50 cukup besar di bagian depan, winglet tambahan, material jok khusus, knalpot dual selongsong, dan kombinasi warna yang dipilih oleh Ariel Noah, yakni biru gelap, bronze, merah.

Secara dimensi, Italjet Dragster ARL memiliki panjang 1.890 mm, lebar 750 mm, jarak sumbu roda 1.350 mm dan tinggi tempat duduk 770 mm. Sementara bobot kosongnya 124 kg dan kapasitas tangkinya 9 liter.