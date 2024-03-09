Info Mudik Gratis Lebaran 2024

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat resmi membuka pendaftaran program mudik gratis Lebaran 2024 mulai hari, Rabu (6/3/2024).

Dilansir dari berbagai sumber, Jum`at (8/3/2024). Program ini menawarkan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mudik menggunakan moda bus dengan aplikasi MitraDarat.

Peserta yang ingin mendaftar mudik gratis Lebaran 2024 dengan moda bus dapat mengunduh aplikasi MitraDarat melalui PlayStore atau AppStore. Pendaftaran akan berlangsung mulai dari 6 Maret 2024 hingga 3 April 2024, atau hingga kuota terpenuhi.

Berikut merupakan langkah-langkah pendaftaran mudik gratis 2024 melalui aplikasi Mitra Darat:

1. Calon pemudik melakukan login pada aplikasi dengan memasukkan email Google.

2. Memasukkan nomor telepon (WhatsApp) dan memasukkan kode OTP jika diminta.

3. Setelah login berhasil, akan muncul halaman utama aplikasi MitraDarat.

4. Pilih tab "event" untuk melihat menu Mudik Gratis.

5. Untuk memesan tiket mudik gratis, calon pemudik memilih menu "Mudik Gratis" pada aplikasi MitraDarat.

6. Pilih lokasi keberangkatan dan tujuan mudik, serta armada bus yang sesuai.

7. Calon pemudik mengisi data diri.

8. Pemesanan tiket diakhiri dengan meng-klik tombol "Selesaikan Pemesanan".

Peserta wajib memiliki dokumen kependudukan yang sah saat mendaftar, seperti KTP, dan hanya dapat memilih satu kota tujuan mudik. Bagi peserta yang akan melakukan mudik-balik, pendaftaran arus balik dilakukan bersamaan dengan arus mudik.