Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Truk Listrik Mitsubishi Fuso eCanter Siap Mengaspal di Indonesia, Berapa Harganya?

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |10:07 WIB
Truk Listrik Mitsubishi Fuso eCanter Siap Mengaspal di Indonesia, Berapa Harganya?
Truk Listrik Fuso eCanter/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - PT Mitsubishi Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) sebagai distributor resmi kendaraan niaga dari Mitsubishi Fuso di Indonesia, akan memasarkan truk listrik Mitsubishi Fuso eCanter, pada Agustus setelah meluncur di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024.

"Kami akan launching (eCanter) di pertengahan tahun (GIIAS)," ujar Sales and Marketing Director PT KTB, Aji Jaya, kepada media di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).

Namun Aji enggan menyebutkan berapa harga truk listrik Mitsubishi Fuso eCanter yang akan dijual untuk pasar di Indonesia.

ist

“Kalau dari hasil PoC (Proof of Concept) yang kami laksanakan, responsnya baik. Seperti yang kita katakan di GIIAS tahun lalu, bahwa pertengahan tahun ini kita akan launching (eCanter),” ujar Aji.

Aji melanjutkan, dari Proof of Concept ini ada delapan perusahaan yang berminat membeli truk listrik tersebut. Diantara perusahaan yang berminat, umumnya bergerak di bidang ekspedisi. Dia juga optimis akan ada banyak perusahaan lainnya yang tertarik membeli Mitsubishi Fuso eCanter.

“Dari delapan perusahaan yang kita coba berikan eCanter untuk dicoba di jalan, sudah ada yang sangat berminat melakukan pembelian unit truk ini,”pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/52/3125734/mitsubishi_fuso-UmZL_large.jpg
Strategi Fuso Raup Pangsa Pasar 40 Persen pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/52/3124891/diler_mitsubishi_fuso_di_sumedang-pMqC_large.jpg
Jual 27.683 Unit pada 2024, Mitsubishi Fuso Target 40 Persen Pangsa Pasar Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/52/3057983/truk_listrik_mitsubishi_fuso_ecanter-gLPH_large.jpg
Terungkap Nilai Jual Truk Listrik Fuso eCanter, Nyaris Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/52/3036312/fuso_ecanter_terjual_ke_pembeli-VYhP_large.JPG
Sehari Diluncurkan, Truk Listrik Fuso eCanter Langsung Terjual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/52/3035681/perkenalan_fuso_ecanter-pEOv_large.jpeg
Truk Listrik Fuso eCanter Meluncur di GIIAS 2024, Berbobot 6 Ton, Kecepatan Maksimal 89 KM/Jam  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/52/3032956/aji_jaya-1LVl_large.jpg
Siap Luncurkan e-Canter, Mitsubishi Fuso Ungkap Potensi Pasar Truk Listrik 
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement