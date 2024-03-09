Truk Listrik Mitsubishi Fuso eCanter Siap Mengaspal di Indonesia, Berapa Harganya?

JAKARTA - PT Mitsubishi Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) sebagai distributor resmi kendaraan niaga dari Mitsubishi Fuso di Indonesia, akan memasarkan truk listrik Mitsubishi Fuso eCanter, pada Agustus setelah meluncur di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024.

"Kami akan launching (eCanter) di pertengahan tahun (GIIAS)," ujar Sales and Marketing Director PT KTB, Aji Jaya, kepada media di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).

Namun Aji enggan menyebutkan berapa harga truk listrik Mitsubishi Fuso eCanter yang akan dijual untuk pasar di Indonesia.

“Kalau dari hasil PoC (Proof of Concept) yang kami laksanakan, responsnya baik. Seperti yang kita katakan di GIIAS tahun lalu, bahwa pertengahan tahun ini kita akan launching (eCanter),” ujar Aji.

Aji melanjutkan, dari Proof of Concept ini ada delapan perusahaan yang berminat membeli truk listrik tersebut. Diantara perusahaan yang berminat, umumnya bergerak di bidang ekspedisi. Dia juga optimis akan ada banyak perusahaan lainnya yang tertarik membeli Mitsubishi Fuso eCanter.

“Dari delapan perusahaan yang kita coba berikan eCanter untuk dicoba di jalan, sudah ada yang sangat berminat melakukan pembelian unit truk ini,”pungkasnya.