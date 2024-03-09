Advertisement
OTOMOTIF

Mitsubishi Hadirkan Diler di Depok, L100 EV Disulap Jadi Service Car

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |09:13 WIB
Mitsubishi Hadirkan Diler di Depok, L100 EV Disulap Jadi Service Car
Mitsubishi L100 EV disulap jadi servis car. (MPI/Tangguh)
JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT MMKSI) bersama Srikandi Diamond Motors meresmikan diler baru di Jalan Raya Margonda Depok. Di diler juga terdapat showroom yang menampilkan Mitsubishi L100 EV yang disulap jadi Service Car dengan peralatan bengkel.

Dalam acara peresmiannya, Director of After Sales Division PT MMKSI, Kazuto Azuma menjelaskan, bengkel di area diler memiliki layanan Quick Pit sehingga  mampu memberikan pelayanan service super cepat. Ia menyebut untuk service PM kelipatan 10.000 km bisa dilakukan dalam waktu 30 menit.

"30 menit untuk PM kelipatan 10.000 km, 45 menit untuk PM kelipatan 20.000 km, dan 60 menit untuk PM kelipatan 40.000 km. Teknisi yang bekerja juga ditimer untuk memastikan waktu service sesuai dengan yang kami janjikan sekaligus untuk meningkatkan produktivitas," ucapnya, Kamis (7/3/2024).

Bengkel Mitsubishi di Depok. (MPI/Tangguh Yudha)

Kazuto mengatakan, area bengkel di diler Mitsubishi Depok memiliki luas 390 m2. Terdapat 2 stall Mitsubishi Quick Pit, 6 stall umum, dan 1 stall untuk inspeksi yang dapat mendukung perawatan kendaraan Mitsubishi Motors hingga dapat menangani 32 kendaraan per hari.

"Kapasitas stall di workshop untuk pengerjaan Express Service dapat menampung hingga 7 unit per-hari dalam 1 stall Mitsubishi Quick Pit, dengan pengerjaan oleh 2 orang mekanik andal," ujarnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
