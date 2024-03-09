Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Chery Kenalkan Fitur Baru Omoda E5 dan Tambah Kuota Harga Spesial

Redaksi , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |08:32 WIB
Chery kenalkan fitur baru Omoda E5 dan perpanjang harga khusus. (Nurifan Anwar)
JAKARTA - PT Chery Sales Indonesia (CSI) menanggapi antusiasme pasar terhadap Chery Omoda E5 dengan memperpanjang program harga spesial untuk 4.000 konsumen pertama, pada Jumat (8/3/2024). Chery juga memperkenalkan fitur baru untuk meningkatkan kecanggihan teknologi di dalam kendaraan listrik ini yakni Car Link O.

Program harga spesial Chery Omoda E5, yang saat ini berada pada harga Rp 488.800.000 termasuk PPn 1%, telah berhasil menarik minat 4.000 konsumen pertama. Hingga saat ini, 2.400 unit Chery Omoda E5 yang dipesan, dengan 300 unit sudah diserahterimakan kepada konsumen sejak Februari lalu. Total 1.000 unit akan diserahkan sebelum Lebaran.

Selain itu, Chery memberikan garansi baterai selama delapan tahun atau 180.000 Km, garansi kendaraan selama enam tahun atau 160.000 km, biaya jasa dan suku cadang gratis selama lima tahun atau 75.000 km, serta layanan bantuan jalan gratis selama satu tahun.

Chery Omoda E5. (Okezone/Erha Aprili Ramadhoni)

Seluruh pembelian, baik dengan harga resmi maupun harga spesial, juga akan mendapatkan V2L Charger, 7 kW AC Charger, dan Portable Charger secara cuma-cuma.

Fitur Car Link O

Melalui Car Link O, pengguna dapat mengakses berbagai informasi seperti Battery Health Care, Chery Safety Care, Smart Charging, Climate Control, dan Driving Behavior Report.

“Kami memperkenalkan Car Link O, ini adalah aplikasi yang banyak fiturnya. Sistem ini untuk Omoda E5 yang dapat mengetahui status baterai, status pengisi daya, laporan kebiasaan pengendaraan, dan lainnya,” ujar Assistant President Director PT CSI, Zheng Shuo, di Tangerang, Jumat (8/3/2024).

