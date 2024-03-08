MSI Kenalkan 6 Laptop Bertenaga AI dan 1 Handheld Gaming

JAKARTA - Micro-Star International (MSI) sebagai perusahaan laptop gaming terdepan asal Taiwan ini terus berinovasi menghadirkan perangkat yang bisa mendukung hobi gamers. Mengandalkan performa kinerja tinggi namun tetap berada pada harga yang bersaing, MSI kenalkan produk terbaru yang kini rilis di Indonesia pada Jumat (8/3/2024) di Jakarta.

Tahun 2024 merupakan ajang di mana Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan menjadi tren. Banyak perusahaan-perusahaan yang berlomba untuk membuat perangkat terobosan baru dengan memasukkan AI sebagai salah satu penggeraknya. Tidak terkecuali MSI yang menjadikan hal ini sebagai peluangnya.

Pada perilisan di acara MSIology 2024 dengan tajuk AI Era of Computing, MSI meluncurkan tidak hanya satu, namun 7 produk terbaru yang akhirnya resmi hadir di Indonesia. Produk-produk tersebut meliputi 6 laptop gaming dan produktivitas, dan satu gaming handheld.

Teknologi AI yang ditanam pada masing-masing produk ini memiliki keunggulan AI-Ready yang dapat mengembangkan berbagai perangkat lunak eksklusif berdasarkan kemampuan komputasi CPU dan GPU yang kuat. Hal tersebut dapat memberikan pengalaman lebih bagi pengguna secara signifikan. Tiga ftur penting tersebut termasuk MSI AI Engine, AI Noise Cancellation Pro, dan AI-Artist.

MSI AI Engine mampu mengidentifikasi berbagai skenario pengguna secara mandiri. Di antaranya peningkatan dalam performa, efek suara, mode tampilan, dan lampu latar keyboard. Sedangkan untuk AI Noise Cancellation Pro, menawarkan pengambilan audio omnidireksional 360 derajat yang mirip dengan speakerphone profesional dan pengurangan kebisingan otomatis untuk meningkatkan kualitas suara.

Dan yang terakhir yakni AI-Artist di mana teknologi ini memungkinkan pengguna untuk merancang gambar yang diinginkan dengan mudah, termasuk konteks, dimensi, dan gaya.

Enam laptop tersebut di antaranya adalah Titan 18 HX, Stealth 16 AI Studio, Vector 16 Hx, Cyborg 15 AI, Cyborg 14 A13V, dan Prestige 13 AI Evo. Sedangkan untuk handheld gaming, MSI memperkenalkan sebagai produk unggulannya MSI Claw A1M.

Titan 18 HX sendiri merupakan laptop dengan layar terlebar untuk saat ini di dunia dan menggunakan kekuatan Intel Core Generasi ke-14 terbaru. Laptop satu ini cocok untuk menunjang permainan kelas berat.