HOME OTOTEKNO TECHNO

Elon Musk Mulai Rancang Aplikasi Tesla untuk Apple Watch

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |13:00 WIB
Elon Musk Mulai Rancang Aplikasi Tesla untuk Apple Watch
Elon Musk (Reuters)
A
A
A


JAKARTA - Elon Musk tengah sibuk merancang aplikasi Tesla untuk Apple Watch. Dengan begitu, pengguna Tesla nantinya dapat mengendalikan mobilnya menggunakan Apple Watch.


Dalam sebuah postingan di media sosial, Musk menanggapi pertanyaan di media sosial tentang apakah Tesla dapat menambahkan integrasi Apple Watch. Ia menegaskan hal itu tentu saja akan terjadi.


Namun, Musk tidak memberi informasi kapan aplikasi Tesla untuk Apple Watch akan diluncurkan. Yang jelas aplikasi ini akan memungkinkan pemilik Tesla mengoperasikan mobilnya lewat Apple Watch, melansir 9To5Mac, Kamis (7/3/2024).


Ini mencakup membuka kunci mobil, melakukan hal-hal seperti mengondisikan kabin, mengaktifkan/menonaktifkan mode Sentry, menyalakan mobil dari jarak jauh, dan banyak lagi.


Terlepas dari itu, aplikasi Tesla untuk Apple Watch sebenarnya telah lama direncanakan namun tertunda. Ada beberapa aplikasi pihak ketiga di App Store yang memberikan kendali Tesla ke Apple Watch, termasuk Tessie dan Stats.

(Fetra Hariandja)

      
Topik Artikel :
tesla elon musk Apple Watch
