Meriahkan Ramadhan, WhatsApp Luncurkan Stiker Baru

JAKARTA - Bulan Ramadhan merupakan waktu yang penuh berkah untuk mempererat hubungan dengan keluarga dan teman. Selain berbagi makanan dan kebersamaan, Ramadhan juga menjadi momen untuk saling mendoakan antar sanak saudara, baik yang dekat maupun yang jauh.

WhatsApp turut memeriahkan bulan suci Ramadhan tahun ini dengan menghadirkan paket stiker terbaru. Paket stiker ini (https://wa.me/stickerpack/Ramadan_Indonesian) dirancang khusus untuk memudahkan Anda dalam berbagi ucapan dan doa dengan orang-orang tersayang.

Menurut siaran pers yang diterima Okezone, paket stiker Ramadhan WhatsApp tersedia mulai hari ini. Anda dapat menggunakannya dengan mudah melalui ikon stiker di dalam chat. Kemudian, tekan simbol "+" untuk melihat semua pilihan paket stiker yang tersedia di wilayah Anda.

Jangan khawatir paket stiker ini tetap membuat privasi Anda aman terjaga. Sama seperti pesan WhatsApp lainnya, stiker yang Anda kirimkan dienkripsi secara end-to-end, sehingga pesan tersebut hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima.

(Susi Susanti)