HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ternyata Ini Penyebab Motor Beat Tidak Bisa Distarter

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |11:34 WIB
Ternyata Ini Penyebab Motor Beat Tidak Bisa Distarter
Ternyata ini penyebab motor Honda Beat tidak bisa distarter. (Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Motor Honda Beat menjadi pilihan populer di kalangan pengendara di Indonesia, terutama karena performa yang tangguh dan harga yang terjangkau.

Namun, seperti halnya kendaraan bermotor lainnya, BeAT juga rentan mengalami masalah teknis. Salah satunya adalah ketidakmampuan untuk distarter secara mendadak.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (8/3/2024), inilah penyebab BeAT tidak bisa distarter:

1. Aki Lemah

Penyebab utama motor tidak bisa distarter secara mendadak sering kali adalah aki yang lemah atau tekornya. Aki yang tidak mencukupi daya dapat menghambat proses starter mesin.

2. Masalah ACG

Sistem ACG (Alternating Current Generator) pada Honda BeAT eSP dapat mengalami masalah, yang mengakibatkan motor tidak dapat distarter. Ini bisa disebabkan oleh kabel yang kendur, soket yang terkelupas, atau kotoran yang mengganggu kinerja sistem.

3. Kipas Magnet Kotor

Kotoran atau kelembaban yang menumpuk di area kipas magnet, terutama yang berdekatan dengan knalpot, bisa mengganggu kinerja motor dan membuatnya sulit untuk distarter.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
