Daimler Luncurkan Truk dan Bus Berstandar Euro 4 dan 5 di GIICOMVEC 2024

JAKARTA - Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI) resmi memperkenalkan jajaran produk baru Mercedes-Benz Bus Euro 4 dan Euro 5 pada pameran GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (7/3/2024). Kehadiran produk anyar ini untuk mendukung kebijakan pemerintah menurunkan emisi gas buang.

President Director Daimler Commercial Vehicles Indonesia, Naeem Hassim, menegaskan hadirnya unit Mercedes-Benz Bus Euro 4 dan Euro 5 menjawab permintaan pelanggan untuk menghadirkan bus yang lebih ramah lingkungan.

“Secara global, Daimler Truck akan terus berupaya mencapai ambisi strategisnya untuk memimpin transformasi industri menuju era transportasi zero-emisi. Sejalan dengan visi Daimler Truck tersebut, dan menekankan perlunya kemajuan di bidang infrastruktur dan teknologi kendaraan, DCVI mengadopsi strategi road to transformation di Indonesia," kata Naeem Hassim di JCC, Senayan, Jakarta.

"Selaras dengan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, kami dengan bangga menghadirkan model terbaru kami, sasis Mercedes-Benz Bus Euro 4 dan 5," sambungnya.

Naeem Hassim menjelaskan, mendukung program lokalisasi produk, Mercedes-Benz OH 1626 L Euro 4 telah dirakit dan dibangun di Indonesia untuk Indonesia.

"Salah satu pencapaian terbaik kami adalah pencapaian penjualan Mercedes-Benz OF 917 dengan mesin depan yang di bulan ini akan merayakan pencapaian peluncuran 1.000 unit di pasar Indonesia,” ujar Naeem Hassim.

Produk anyar yang dibawa DVCI ke GIICOMVEC adalah Mercedes-Benz Bus O 500 RSD 2445 Euro 5, Mercedes-Benz Bus OH 1626 L Euro 4, Mercedes-Benz Bus OF 1623 L Euro 4, dan Mercedes-Benz Bus OF 917 Euro 4.

Selain itu, pada GIICOMVEC 2024 ini DVCI membawa seri truk Mercedes-Benz Axor dan Actros, yaitu Mercedes-Benz Axor 2528 R M-Cab dan Mercedes-Benz Actros 2636 LS.