Mitsubishi Fuso Pamerkan 5 Kendaraan Niaga di GIICOMVEC 2024, Termasuk Truk Listrik

JAKARTA - Pameran Gaikindo Indonesia Internasional Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2024 digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta pada 7 Maret hingga 10 Maret 2024. Dalam pameran ini, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors selaku distributor Mitsubishi Fuso menghadirkan 5 produk truk unggulannya dengan satu di kendaraan listrik.

Presiden Direktur PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Daisuke Okamoto, mengatakan pihaknya senang dapat tumbuh bersama masyarakat Indonesia dan berkontribusi terhadap perekonomian dan pembangunan bangsa.

"Mitsubishi Fuso berkomitmen untuk selalu mengedepan kebutuhan dan kepuasan konsumen sehingga kami benar-benar menjadi andalan bisnis sejati bagi konsumen di seluruh Indonesia,” kata Daisuke saat memberikan sambutan di GIICOMVEC 2024, JCC, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Dalam pameran ini, Mitsubishi Fuso meyakini masa depan mobilitas menuntut sistem pelayanan yang terintegrasi untuk mendukung bisnis konsumen dengan mengoptimalkan kinerja, efisiensi, keselamatan, keberlanjutan, layanan purna jual sesuai kebutuhan konsumen, dan sistem digitalisasi untuk kemudahan konsumen. Selain itu, dukungan pembiayaan selama masa kepemilikan kendaraan sampai dengan penggantian unit kembali.

Berikut 5 truk yang dihadirkan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) selaku distributor Mitsubishi Fuso pada GIICOMVEC 2024 :

1. Fuso Canter FE 71

Varian light duty truck (LDT) ini memiliki rear body box cold chain dengan special Runner Telematic System package yang dilengkapi berbagai sensor tambahan seperti sensor pintu, sensor suhu, sensor muatan, dan sensor bahan bakar untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha konsumen.

2. Fuso Canter Bus

Varian light duty truck (LDT) ini hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang bergerak di sektor angkutan penumpang dan pariwisata. Varian ini hadir dengan kapasitas dan bagasi yang luas dan dilengkapi sejumlah fitur pendukung untuk kenyamanan penumpang. Khusus di GIICOMVEC ini, canter bus dengan special livery design yang merupakan hasil dari kompetisi melalui sosial media Mitsubishi Fuso.