HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kembali Digelar Setelah Absen 4 Tahun, GIICOMVEC Hadir Bawa Teknologi Baru

Kembali Digelar Setelah Absen 4 Tahun, GIICOMVEC Hadir Bawa Teknologi Baru
GIICOMVEC 2024. (Ist)
A
A
A

JAKARTA – Pameran Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) hadir kembali tahun ini. Bertempat di Jakarta Convention Center (JCC), pada 7-10 Maret, ajang ini akan membawa teknologi terbaru dari kendaraan niaga.

Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi, menyampaikan hadirnya GIICOMVEC 2024 didukung penuh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan setelah terakhir diselenggarakan pada 2020.

“Hadir bersama GAIKINDO, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mendukung penyelenggaraan GIICOMVEC dengan tujuan mengembalikan image Indonesia sebagai penghasil kendaraan terbaik di ASEAN,” ujar Nangoi seperti dikutip dalam keterangan resmi.

GIICOMVEC 2024

Nangoi menambahkan, misi Gaikindo menyelenggarakan GIICOMVEC, selain memperkenalkan teknologi terbaru mengenai kendaraan komersial, juga ingin membuka peluang pasar bisnis serta memberikan informasi mengenai berlalu lintas yang baik.

“Kami yakini dengan hadirnya GIICOMVEC akan semakin dapat meningkatkan penjualan kendaraan bermotor komersial. GIICOMVEC juga menjadi sebuah bentuk komitmen GAIKINDO untuk terus memberikan edukasi tentang inovasi terkini,” ucapnya.

Selain itu, Nangoi menyampaikan pameran khusus kendaraan komersial ini berfokus pada pengurangan emisi gas buang. Ajang ini juga mendukung penggunaan teknologi ramah lingkungan pada kendaraan komersial sesuai arahan pemerintah.

GIICOMVEC 2024 juga menyuguhkan beragam program menarik, seperti seminar dan talkshow. Program khusus tersebut termasuk Daily Seminar yang akan membahas isu keselamatan transportasi yang menjadi isu di Indonesia.

