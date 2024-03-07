Kapan Pesanan Mobil Listrik Sampai ke Konsumen, Ini Kata BYD

Kapan pesanan mobil listrik sampai ke konsumen, ini kata BYD. (Dok MPI)

SHENZHEN - Build Your Dreams (BYD) menjelaskan pesanan mobil listrik masyarakat Indonesia yang tak kunjung tiba hingga saat ini. Perusahaan teknologi ini menargetkan mobil listrik tersebut bisa dikirim dari China ke Indonesia pada semester I 2024.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao menjelaskan, koordinasi dengan mitra dealer BYD di Indonesia, Arista terus ditingkatkan dalam hal delivery kendaraan listrik yang sudah dipesan. Hal lainnya berkaitan juga logistik dan perpajakan.

"Untuk pengiriman unit kami kerjasama dengan berbagai pihak. Termasuk pabrik, logistik dan mega dealer dan juga stok unitnya serta pajak Bea Cukai. Kami harap secepat mungkin bisa delivery unit tersebut," ujarnya, di BYD Headquarter, Shenzhen, China, Rabu (6/3/2024).

Eagle melanjutkan, pesanan mobil listrik dari masyarakat Indonesia menjadi hal yang pertama bagi BYD. Karena itu, ada banyak hal yang mesti disiapkan supaya pengiriman kendaraan nanti bisa dipercepat.

BACA JUGA: Perjalanan BYD dari Penyedia Baterai Motorola hingga Rajai Mobil Listrik

"Inilah yang akan kita dorong secepat mungkin men-deliver unit pesanan tersebut dan diharapkan semester 1 mulai dikirim," ujarnya.