RI 30 Mobil Siapa? Ini Daftar 100 Kode Plat Nomor Pejabat Pemerintah

MENGULIK RI 30 mobil siapa? Ini daftar 100 kode plat nomor RI yang jarang orang tahu. Di Indonesia, pelat nomor yang tersedia cukup beragam. Namun, ada sebagian plat nomor dengan huruf khusus di belakang angka seperti RFS, RFP, RFU dan masih banyak lainnya.

Lantas RI 30 mobil siapa? Ini daftar 100 kode plat nomor RI yang perlu diketahui:

Jika mengacu pada PerKep RI No 5 tahun 2015 dan kepengurusan kabinet Jokowi periode 2019-2024, maka mobil dengan pelat nomor RI 30 dipergunakan untuk mobil dinas Kementerian Ketenagakerjaan.

Dikutip dari laman Moladin, setidaknya terdapat 42 pelat nomor mobil dinas pemerintahan yang perlu Anda diketahui identitasnya. Berikut daftar lengkapnya:

RI 1: Presiden Republik Indonesia.

RI 2: Wakil Presiden Republik Indonesia.

RI 3: Istri Presiden.

RI 4: Istri Wakil Presiden.

RI 5: Ketua MPR.

RI 6: Ketua DPR.

RI 7: Ketua DPD.

RI 8: Ketua MA.

RI 9: Ketua MK.

RI 10: Ketua BPK.