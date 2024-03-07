Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Tips Hemat BBM Mobil saat Mudik Lebaran

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |10:39 WIB
5 Tips Hemat BBM Mobil saat Mudik Lebaran
Tips hemat BBM mobil saat mudik Lebaran. (Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Banyak masyarakat Indonesia mudik untuk merayakan Idul Fitri atau Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Perjalanan saat mudik merupakan salah satu pengalaman menarik.

Saat mudik menggunakan mobil bersama keluarga, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mulai dari faktor kesehatan, keselamatan, hingga konsumsi bahan bakar minyak (BBM) saat berkendara.

Hal ini untuk meminimalkan boros bensin saat mudik menggunakan mobil. Apalagi saat mudik, kondisi arus lalu lintas tak selamanya mulus.

Bagaimana cara hemat BBM saat mudik? Berikut ulasannya, sebagaimana dirangkum Okezone pada Kamis (7/3/2024) :

1. Rencanakan Perjalanan

Saat mudik, pastikan untuk membuat rute perjalanan. Hal ini agar perjalanan mudik menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini juga penting agar bisa menentukan di mana dan kapan harus beristirahat jika lelah berkendara. Dengan adanya perencanaan perjalanan ini, bisa menghemat BBM saat perjalanan mudik.

2. BBM dengan Oktan yang Sesuai

Gunakan BBM dengan oktan yang sesuai dengan rekomendasi pabrik. Hal ini dapat membantu menghemat konsumsi BBM. Selain itu, performa mesin mobil juga bisa dapat terjaga.

Halaman:
1 2
      
