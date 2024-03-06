Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kenapa Orang ketika Memotret Kendaraan Pelat Nomornya Harus Ditutup?

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |19:11 WIB
Kenapa Orang ketika Memotret Kendaraan Pelat Nomornya Harus Ditutup?
Kenapa orang ketika memotret kendaraan pelat nomornya harus ditutup. (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Ketika seseorang memotret kendaraan, pelat nomor seringkali menjadi objek yang disensor atau ditutup. Ada beragam alasan mengapa hal ini dilakukan.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (6/3/2024), hal yang paling utama adalah untuk melindungi privasi dan keamanan pemilik kendaraan.

Privasi pribadi merupakan hal yang sangat penting, terutama di era digital saat ini. Dengan menyembunyikan plat nomor, pemilik kendaraan dapat mencegah penyalahgunaan informasi atau tindakan kriminal yang berpotensi merugikan mereka.

Namun, penyensoran pelat nomor juga bertujuan untuk meningkatkan keamanan pribadi. Dengan pelat nomor yang terlihat jelas, informasi sensitif seperti alamat atau nomor telepon dapat dengan mudah dicatat oleh individu dengan niat buruk, yang kemudian dapat digunakan untuk tujuan yang tidak baik.

Selain itu, dalam situasi keamanan di jalan, menyensor pelat nomor juga dapat membantu mencegah potensi penyalahgunaan informasi dalam kasus kecelakaan atau insiden lalu lintas.

