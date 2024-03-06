Didukung SpaceX, Mobil Terbang Seharga Rp4,7 Miliar Ini Laris Manis

JAKARTA - Mobil terbang buatan startup yang didukung SpaceX laris peminat. Mobil terbang yang dibanderol seharga 300 ribu dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp4,7 miliar itu telah menerima pre-order sebanyak 2.850 unit.

Melansir New York Post, Rabu (6/3/2024), Alef Aeronautics, startup yang berbasis di Silicon Valley, menyatakan total pre-order untuk Model A-nya lebih dari 850 juta Dolar AS.

Mobil dengan dua tempat duduk seberat 850 pon itu pertama kali diluncurkan di Detroit Auto Show tahun lalu.

Mobil ini merupakan kendaraan lepas landas dan mendarat vertikal listrik (eVTOL). Mobil terbang ini disebut memiliki kecepatan mencapai 110 mil per jam di udara dan hingga 35 mil per jam di tanah.

Pelanggan dapat memberikan deposit $150 yang dapat dikembalikan sepenuhnya untuk kendaraan tersebut.