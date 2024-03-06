Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Siapa Pemilik PO Bus Bela Utama ? Ternyata Ini Sosoknya

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |16:45 WIB
Siapa Pemilik PO Bus Bela Utama ? Ternyata Ini Sosoknya
Siapa pemilik PO Bus Bela Utama? Ternyata ini sosoknya. (Ist)
JAKARTA - Siapa sosok di balik kesuksesan PO Bus Bela Utama? Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (6/3/2024), ia adalah Hermawan Singgih.

Hermawan merupakan pemilik yang juga CEO dari Hiba Group, perusahaan transportasi terkemuka yang telah melintasi lebih dari tujuh dekade.

Hermawan Singgih muncul sebagai figur sentral di industri transportasi darat Indonesia.

Sejak berdirinya pada 1949, Hiba Group telah eksis dalam landscape transportasi Indonesia. Hermawan Singgih memandu perusahaan ini menuju puncak kesuksesan, menjadi salah satu raksasa dalam industri yang terus berkembang.

Di balik PO Bus Bela Utama, terselip cerita perjalanan panjang Hermawan Singgih. Dengan lebih dari 70 tahun pengalaman dalam memimpin Hiba Group, Hermawan Singgih telah memperluas perusahaan, memimpin sejumlah entitas termasuk PO Hiba Utama, PO Laju Prima, dan PO Laju Utama.

Kehadiran PO Bus Bela Utama mencerminkan dedikasi Hermawan Singgih terhadap pelayanan berkualitas dan keunggulan operasional.

