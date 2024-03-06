BYD Pamer Mobil Listrik Supercar, Bisa Melesat 100 Km/Jam Hanya dalam 2 Detik

SHENZHEN - Build Your Dreams (BYD) memamerkan mobil listrik super canggih, cepat dan paling mahal di BYD Headquarter, Shenzhen, China. Mobil listrik tersebut adalah BYD YangWwang U9 Supercar.

"Ini mobil baru kami yang baru diperkenalkan di China," ujar Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, di Shenzhen, China, Rabu (6/3/2024).

Eagle menyampaikan bahwa produk baru tersebut sementara baru dijual di China. Pasalnya produksi mobil masih menggunakan setir mobil kirim.

"Akan segera dijual di China," ujarnya.

Adapun kisaran harga mobil Supercar U9 mencapai 1,6 juta Yuan atau setara Rp3,6 miliar. Berikut spesifikasi mobil BYD Yangwang U9 Supercar:

- Mobil ini akselerasi di bawah 3 detik untuk 0-100 km/jam.

- Kecepatan maksimal 309,19 km per jam, dari 0-100 kpj 2,36 detik. 0-400 meter 9,78 detik.