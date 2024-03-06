Perjalanan BYD dari Penyedia Baterai Motorola hingga Rajai Mobil Listrik

CHONGQIN - Build Your Dreams (BYD) menggeser Tesla dalam hal penjualan mobil listrik di dunia pada 2023. Perusahaan teknologi dari China ini juga menjadi produsen baterai lithium terbesar ke-2 di dunia.

Namun sebelum menjadi raja mobil listrik dunia, BYD sudah memulainya sejak 1995 atau saat perusahaan tersebut berdiri.

Satu tahun setelahnya atau pada 1996, BYD memulai inovasi untuk baterai dengan bahan lithium ion phosphate untuk memenuhi kebutuhan konsumen di sektor energi baru.

Adapun inovasi dengan material tersebut memiliki kapasitas energi yang lebih besar, umur pemakaian yang lebih panjang, waktu pengisian yang lebih cepat, dimensi baterai yang lebih minimalis, serta daya tahan yang lebih kuat.

Keunggulan kualitas baterai BYD pun dipercaya industri elektronik. Pada 2000, FinDreams, anak usaha BYD yang mengelola pabrik baterai menjadi supplier baterai lithium-ion pertama Motorola di China dan supplier baterai untuk Nokia pada 2002.

Inovasi BYD tak hanya berhenti di sana. Pada 2008, The F3DM diluncurkan dan menjadi kendaraan pertama di dunia yang menggunakan dual-mode electric yang tidak bergantung pada stasiun pengisian ulang.

Baru pada 2012, BYD memulai desain dan pengembangan untuk ternary battery. Dua tahun kemudian atau 2014, BYD membangun Keng Zi, sebuah lini produksi otomatisasi berkapasitas 8 GWh.

Pada 2017 BYD memulai bisnis baterai berkapasitas 16 GWh hingga menandatangani proyek tenaga baterai di Bishan pada 2018. Setelah itu, perusahaan teknologi ini menandatangani proyek tenaga baterai di Chongqing pada 2019.

Kemudian pada 2022, BYD Group memutuskan membangun bisnis produksi baterai yang lebih mandiri dengan meresmikan FinDreams Battery. FinDreams menjadi pusat produksi utama berbagai jenis baterai yang diproduksi BYD, terutama baterai lithium-ion untuk mobil listrik, bus listrik, kendaraan komersial, dan aplikasi energi lainnya.