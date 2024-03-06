Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Daerah yang Menggunakan Pelat K

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |13:24 WIB
Ini Daerah yang Menggunakan Pelat K
Pelat nomor (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pelat nomor kendaraan menjadi identitas penting bagi setiap pemilik kendaraan bermotor. Terkadang, ketika melihat pelat nomor dengan huruf awalan tertentu.

Lantas pelat yang berawalan huruf K itu berasal dari daerah mana saja? Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (6/3/2024), pelat nomor kendaraan yang diawali dengan huruf K menandakan identitas kendaraan asal Muria Raya, yang merupakan bekas Karesidenan Pati.

Berikut adalah daftar identitas kendaraan yang menggunakan pelat K:

1. Pati (K xxxx **A/*G/*H/*S/*U)

2. Kudus (K xxxx **B/*K/*O/*R/*T)

3. Jepara (K xxxx **C/*L/*Q/*V)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/52/3078132/plat_nomor-LyQv_large.jpg
Plat KM Daerah Mana? Cek Infonya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/52/3074936/plat_nomor-ktY1_large.jpg
Plat KT Daerah Mana? Simak Infonya di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/52/3074469/plat_nomor-lY5A_large.jpg
Plat L Daerah Mana? Cek Infonya di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/52/3074358/plat_nomor-IrdO_large.jpg
Plat T Daerah Mana? Temukan Jawabannya di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/52/3073089/pelat_nomor-E5Lr_large.jpg
Plat BE Daerah Mana? Cek Jawabannya di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/52/3024548/pelat_nomor-gRB9_large.jpg
55 Daftar Kode Plat Nomor Indonesia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement