Ini Daerah yang Menggunakan Pelat K

JAKARTA - Pelat nomor kendaraan menjadi identitas penting bagi setiap pemilik kendaraan bermotor. Terkadang, ketika melihat pelat nomor dengan huruf awalan tertentu.

Lantas pelat yang berawalan huruf K itu berasal dari daerah mana saja? Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (6/3/2024), pelat nomor kendaraan yang diawali dengan huruf K menandakan identitas kendaraan asal Muria Raya, yang merupakan bekas Karesidenan Pati.

Berikut adalah daftar identitas kendaraan yang menggunakan pelat K:

1. Pati (K xxxx **A/*G/*H/*S/*U)

2. Kudus (K xxxx **B/*K/*O/*R/*T)

3. Jepara (K xxxx **C/*L/*Q/*V)