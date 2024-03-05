7 Motor Matic Bekas Rp4 Jutaan

JAKARTA - Dalam dunia otomotif Tanah Air, kebutuhan akan kendaraan pribadi terus berkembang. Namun, dengan anggaran yang terbatas, tidak semua orang mampu membeli kendaraan baru yang harganya cenderung tinggi.

BACA JUGA: Tips Beli Motor Bekas agar Tidak Tertipu

Oleh karena itu, mencari motor bekas menjadi alternatif yang diminati banyak konsumen. Di antara berbagai pilihan motor bekas, motor matic menjadi favorit bagi banyak orang karena kemudahannya dalam penggunaan sehari-hari.

Untuk mengakomodasi kebutuhan konsumen dengan budget terbatas, terdapat beberapa pilihan motor matic bekas dengan harga sekitar Rp4 jutaan yang layak dipertimbangkan.

Lantas apa saja motor matic Rp4 jutaan yang masih bagus dan worth it? Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (5/3/2024). Inilah 7 motor matic bekas Rp4 jutaan.

1. Yamaha Mio

Yamaha Mio merupakan motor matic yang sudah lama beredar di Indonesia. Dengan harga berkisar antara Rp3-4 juta, Yamaha Mio masih menjadi pilihan yang menarik di pasar motor bekas.

2. Honda BeAt

Honda BeAt generasi pertama dan kedua, yang dikenal sebagai "Beat Karbu", masih dapat ditemui dengan harga sekira Rp4 jutaan. Meskipun menggunakan sistem karburator, Honda BeAt tetap menjadi pilihan yang populer di kalangan penggemar motor matic.

3. Yamaha Mio Soul

Yamaha Mio Soul menawarkan tampilan yang keren meskipun bekas. Dengan harga sekira Rp3-4 juta, Yamaha Mio Soul tetap menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen dengan budget terbatas.